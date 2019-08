A comienzo de año, Julieta Prandi (38) confirmó su separación de Claudio Contardi (50), padre de sus hijos Mateo (8) y Rocco (4), y confió que la ruptura no fue en los mejores términos. De hecho, ella fue la que debió irse del hogar familiar con los niños ante la negativa de su ex de hacerlo.

En diálogo con Pronto, Julieta no quiso dar los motivos específicos del divorcio pero sí contó detalles del fin de la relación: “No conté los motivos ni pienso hacerlo. Soy madre y siempre priorizo la cabeza y el corazón de los nenes. No necesitan mis hijos leer en una revista por qué me separé. Cuando sean más grandes lo hablaré con ellos”.

"No hubo infidelidad pero sí mentiras y eso es todo lo que puedo contar. No tuvo que ver con ningún tercero" G-plus

“Hablaste de mentiras”, le dijo el periodista y ella respondió: “Sí”. Pero negó que hubiera terceros en discordia: “No, no hubo infidelidad pero sí mentiras y eso es todo lo que puedo contar. No tuvo que ver con ningún tercero. No fue el motivo de mi separación”.

“Al comienzo sí lloré mucho, en silencio. Calculá que estuve todo el 2018 separada, desde marzo hasta diciembre y sin decir nada para que los chicos no sufrieran. Los nenes no estaban ni enterados”, aseguró Prandi.

"Violencia física no hubo. Pero una situación donde dos personas que ya no están juntas viven bajo el mismo techo se convierte en insostenible. El tono de la conversación al final ya no era el adecuado" G-plus

Cuando le preguntaron si hubo violencia, Julieta aseguró: “No, violencia física no hubo. Pero una situación donde dos personas que ya no están juntas viven bajo el mismo techo se convierte en insostenible. El tono de la conversación al final ya no era el adecuado y discutíamos mucho. Dentro de las separaciones aparecen discusiones, los desacuerdos, las mentiras”.