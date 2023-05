Julieta Poggio reveló cómo está su noviazgo con Lucca Bardelli tras los fuertes rumores de separación: "Ojalá les toque"

En medio de su felicidad por su inmensa popularidad tras su paso por Gran Hermano 2022, Julieta Poggio le hizo frente al rumor que desliza que se habría separado de su novio de toda la vida, Lucca Bardeli.

La exparticipante de la casa más famosa del país, consciente de que se dice que se la ve poco con él en los eventos a los que asiste, aclaró que sigue de novia con Lucca y lo describió con inmenso cariño.

"¿Cómo están las cosas con Lucca? Se nota que es muy compañero", le dijeron. "Él es así, muy compañero, me acompaña y me apoya siempre en todo, que para mí es súper importante. Y me hace sentir segura, tenemos una relación tan sana que mucha gente no logra entenderlo. Ojalá alguna vez les toque un amor así", sentenció, enamorada.

CUÁNDO SE PODRÁ VER A JULIETA POGGIO EN FUERZA BRUTA

Antes de cerrar, la exparticipante de Gran Hermano 2022 contó cuándo debutará en el espectáculo.

"Ya les puedo contar fecha de estreno. Esto es el 6 de mayo. Ese mismo día vamos a tener la Fiesta de los hermanitos. Voy a estar con los chicos en la sala SINPISO de GEBA. Luego de la función de Fuerza Bruta, que va de regalo para todos los que compren la entrada para ‘La fiesta de los hermanitos’. Van a disfrutar todo: la fiesta y un tremendo show", explicó Julieta.

"Estoy segura de que ese día va a explotar, así que no se cuelguen. Hoy estoy yendo a ensayar, estoy muy emocionada, muy contenta porque esto es un gran desafío para mí. Si bien tiene baile y coreo, me tengo que subir a arneses, tengo que correr sobre una cinta en movimiento, así que es todo una locura", cerró, súper contenta.

Poggio también estará haciendo su intervención especial los días 10,11,12,17,18 y 19 de mayo, en la Sala SINPISO de GEBA.