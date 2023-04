Julieta Poggio reaccionó eufórica al enterarse de que Santiago Maratea quiere estar con ella: "Besitos, Lucca"

Julieta Poggio está disfrutando a pleno de su popularidad tras haber salido de Gran Hermano 2022, programa del que resultó finalista. Y se sorprende cuando le cuentan que famosos como Santiago Maratea saben de ella o que su ídola Emilia Mernes la banca desde el día uno.

En esta oportunidad, Juli asistió a Biri Biri y reaccionó eufórica ni bien le contaron que Maratea habría dicho que le gustaría tener algo con ella.

"Una vez Santi Maratea vino acá y le preguntamos con qué famosa le gustaría estar, y dijo con vos”, le dijo Mica Lapegüe a Poggio, quien está de novia con Lucca Bardelli.

JULIETA POGGIO QUIERE JUNTARSE CON SANTIAGO MARATEA

Eufórica, Juli le propuso a Santi salir a bailar juntos luego de que le contaran que él habría dicho que le gustaría estar con ella.

"¡Ay, Santi! ¡Juntémonos!”, exclamó. "Un besito para Lucca", reaccionaron los integrantes del programa, en referencia al novio de Juli.

"A Santi Maratea le hoteás vos. Te ‘hotea’ es ‘te calienta’, ‘te gusta’”, remarcaron los panelistas, picantes.

Entonces, Juli retrocedió. "¡No! Eso no me lo dijeron hace un rato, me dijeron que me quería conocer”, cerró Poggio, dando a entender que no viviría un affaire con el influencer.