Julieta Poggio le planteó a Camila Lattanzio un fuerte reproche y Gran Hermano cortó la transmisión: qué pasó

El vínculo de Julieta Poggio y Camila Lattanzio volvió a crujir luego del sorpresivo ingreso de Walter Alfa Santiago a Gran Hermano 2022, cuando las chicas se trenzaron en una discusión que la producción cortó de inmediato de la transmisión en vivo.

Rápidos de reflejos, usuarios de redes sociales viralizaron el video con el enfático planteo que Julieta le hizo a Camila.

"No me molesta lo que me dijiste, Cami. Sí quizás un poco la actitud que tuviste, cag... de risa diciendo que vuelve Coti (Romero), cag... de risa como contenta", cuestionó Poggio.

Ahí, Lattanzio replicó: "Yo no lo dije así. Te miré a vos y te dije 'tranqui, Ju'".

"Ya sé, pero me molestó la actitud que tuviste, en el sentido de que no sabés cómo se lo pueden tomar las personas. Que pueden no tomárselas de la misma forma que vos", le insistió Julieta Poggio a Camila Lattanzio.

LA DISCUSIÓN DE JULIETA POGGIO CON CAMILA LATTANZIO POR EL REGRESO DE ALFA A GRAN HERMANO

Hasta que llegó un momento en que quedó claro que la aparición momentánea de Walter Alfa Santiago era el detonante del fastidio de Julieta Poggio con Camila Lattanzio.

"Yo me puse feliz porque vino Alfa", aclaró Cami.

"Bueno, está bien eso. Pero vos sabés que yo no terminé bien las cosas con Alfa, ni con Coti. Y que dijeras 'ay, vuelve Coti' matándote de risa, a mí ni me da risa", retrucó Poggio mientras Nacho Castañares escuchaba todo.

Por eso, Lattanzio se defendió: "Es que yo pensé lo mismo, Ju. Estoy encerrada igual que ustedes, no es que salí afuera ahora".

"Ya sé, yo no te estoy diciendo eso, ni te estoy menospreciando nada. Estoy diciendo que quizá me molestó un poco la actitud porque yo lo hubiera tratado un poco más…", reflexionaba Julieta Poggio con Camila Lattancio hasta que la producción de Gran Hermano 2022 decidió cortar el vivo.