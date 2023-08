Julieta Poggio explicó sin filtro por qué decidió no sumarse a OnlyFans.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano 2022 que brilló en Fuerza Bruta y hoy, además de actuar en la obra Cocoliche, forma parte de Fuera de Joda, le dijo "no" a Only Fans.

La modelo y bailarina reveló que le ofrecieron trabajar en la plataforma para adultos, pero prefirió mantenerse al margen. Y contó sin vueltas por qué se negó a vender contenido erótico.

"Rechacé trabajos como Only Fans, producciones de fotos, quizás un poco el Bailando también porque es otro reality donde hay bardo y quizá no lo consume la gente de esa edad. Preferí hacer otras cosas por mi público", expresó en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez|Radio de la Ciudad).

JULIETA POGGIO CONTÓ QUE SER "SEXY" LE JUGÓ EN CONTRA

En la misma línea, la modelo y bailarina reveló por qué ser "sexy" siempre le jugó en contra en el mundo de la actuación.

"Esta carrera que elegimos los artistas es difícil, a veces, porque vas a 10 casting y 9 son no. A mí me pasó un poco que siempre fui muy sexy y de tener personalidad, en la preadolescencia buscaban alumnas para un colegio y yo les daba eso, como que muy sexy. Además, me iba muy maquillada...".

"Eso me jugó un poco en contra, donde hubo un parate, pero siempre tuve a mi familia apoyándome e impulsándome a seguir luchando por mis sueños, a no bajar los brazos", cerró, resiliente.