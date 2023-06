Julieta Poggio definió su relación con Marcos Ginocchio en medio de rumores de romance

A pocas semanas de ponerle punto final a sus dos años de noviazgo con Lucca Bardelli, Julieta Poggio definió con contundencia su relación con Marcos Ginocchio, en medio de rumores de romance.

El viernes pasado, Yanina Latorre aseguró que los exparticipantes de Gran Hermano 2022 habrían tenido intimidad en un departamento que les prestó un productor.

Más sobre este tema "¿Marculi es real?": Marcos Ginocchio se enojó cuando le preguntaron por Julieta Poggio en un boliche

"Se encontraron solos y se ve que algunos vestigios dejaron porque garch… dos veces. Después, no sé si ella o él, le pidió de nuevo la llave porque les gustó el encuentro. Me encanta esta pareja", dijo la panelista de LAM, sin filtros ni potencial.

"La verdad, la verdad, es que con Marcos somos amigos. Igual que lo soy con Nacho. Y siempre fue así". G-plus

Foto: Gran Hermano, Telefe.

JULIETA POGGIO DEFINIÓ SU RELACIÓN CON MARCOS GINOCCHIO

Notero de LAM, Santiago Sposato: -Yanina dijo que se vieron en un departamento de Palermo que les prestó un productor.

Julieta Poggio: -¿Qué productor? No, no es así. Ya sé que dijo que lo voy a desmentir, pero lo voy a desmentir. Aparte yo estoy pasando por un momento difícil. Es feo que se digan cosas que no son.

Notero: -Vos ahora estás soltera. Marcos está soltero. ¿Se pueden gustar y podrían salir?

Julieta: -Por eso sigue el shipp. Es alimentar el shipp. Pero no por eso tiene que ser real.

Más sobre este tema Nacho Castañares contó la verdad sobre la versión de romance de Marcos y Julieta: "Muy linda pareja”

Notero: -Pero ¿puede ser que en un futuro los veamos?

Julieta: -La verdad, la verdad, es que somos amigos. Igual que lo soy con Nacho. Y siempre fue así.

Notero: -¿Pero es un muchacho que te parece lindo, además de buena persona?

Julieta: -Sí. Eso yo ya lo dije. Me parece lindo, pero somos amigos.

Notero: -¿Vos podrías llegar a salir con un amigo en un futuro?

Julieta: -Con un amigo, no. Un amigo es un amigo. Siempre fue mi amigo.