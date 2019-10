Julieta Kemble fulminó a sus excompañeras de Incorrectas y defendió a Silvina Luna: "Era un programa de serpientes"

Luego de que SIlvina Luna abandonara al aire su silla en Incorrectas -luego de que Moria Casán la retara por, según ella, no dejar que las demás panelistas participaran- renunció al programa. En diálogo con Ciudad, la modelo argumentó que sentía que había "cumplido un ciclo" en el programa.

Mientras Moria fulminó a Silvina por haber renunciado, una expanelista, Julieta Kemble, defendió a Luna con uñas y dientes. Y apuntó directamente contra sus excompañeras. "Ese era un programa de serpientes, es lo que buscaba la producción para ese ciclo", comenzó diciendo en diálogo radial con Por si las Moscas, programa de La Once Diez.

"Ese era un programa de serpientes, es lo que buscaba la producción para ese ciclo". G-plus

Kemble también explicó cuál sería -según ella- el "mecanismo" de la producción para "renovar el panel": "Yo no me fui por las vacaciones, ese es el discurso que tiene la producción para reciclar el panel. Lo mismo pasó con Julieta Prandi y con Agustina Kämpfer. Al principio buscaban un panel heterogéneo... Ahora tienen todas el mismo perfil entre ellas".

"Ahora está muy bien porque energéticamente el programa ya no le daba. Ella solo trataba de complacer a la producción". G-plus

Antes de cerrar, Julieta defendió a Silvina y comentó que el trato de los que hacían el programa hacia la panelista no era bueno. "Me pareció muy feo, ella se sintió mal. Ahora está muy bien porque energéticamente el programa ya no le daba. Ella solo trataba de complacer a la producción. Pero para bancarte esa energía después de eso... O tenés que ponerte muy blindada o tener muchas ganas de estar en el barro”, finalizó, picante.