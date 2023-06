Julieta Díaz contó que se reencontró con el director al que acusó de maltrato: "Las cosas se pueden acomodar"

Hace cuatro años, Julieta Díaz reveló lo mal que la pasó grabando el videoclip de Maná Mariposa traicionera (2003) y acusó al director del mismo de ser “medio psicópata”, y ahora contó en Noche al Dente cómo fue su sorprendente reencuentro con él.

“Cuando hice el videoclip de Maná, que tuvo mucho éxito y es un trabajo por el que me han piropeado mucho, la pasé muy mal con el director del video, que era medio psicópata", contó Julieta en junio de 2019 en PH Podemos hablar.

En Noche el Dente, el conductor recordó esta anécdota y quiso ahondar sobre el tema, pero se llevó una sorpresa ya que Julieta reveló que coincidió con él, y este le habló al respecto. “La verdad es que fue muy importante lo que pasó”, adelantó ella.

JULIETA DÍAZ CONTÓ CÓMO FUE EL REENCUENTRO CON EL DIRECTOR AL QUE SEÑALÓ COMO “MEDIO PSICÓPATA”

“Cuando hice el videoclip de Mariposa traicionera, el director no se portó bien conmigo y con algunas de las chicas que estaban ahí. Tuvo una actitud machista y de abuso de poder, no de abuso, y yo lo conté un par de veces”, contó Julieta.

“Y después, hace poco, después de haberlo contado, me lo encontré en un bar”, dijo Julieta, antes de hacer una asombrosa revelación al respecto. “Me dijo ‘no me dí cuenta de que tuve esa actitud con vos y quiero pedirte disculpas’”, agregó.

“Fue muy hermoso ese gesto también”, reconoció Julieta. “No sé si lo hizo porque tenía que hacerlo, pero me parece que está muy bien. Algunas cosas se pueden acomodar y está bien”, dijo Julieta, que se quejó ahora de que la banda Maná le aseguró que le iban a mandar el disco y nunca lo hicieron.

¿Les quedará algún CD de Revolución de amor por ahí a Fernando Olivera y los suyos?