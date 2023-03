Julieta Bartolomé apuntó contra Juan Guilera: reveló que fueron pareja y por qué terminaron

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Julieta Bartolomé habló de su noviazgo con Juan Guilera y aseguró que preferiría no volver a estar con alguien del medio por los egos.

“Yo preferiría que mi próxima pareja no sea del medio, mucho ego. Mala experiencia no, pero me llama más la atención los chicos que no trabajan de lo mismo que yo, mi novio fue Juan Guilera”, recordó la actriz.

Luego, la joven continuó: “Estuvimos como cinco años entre idas y vuelta, esto fue hace un montón, hace más de cinco años, yo era muy chiquita y él estaba como más instalado”.

EL MOTIVO POR EL QUE JULIETA BARTOLOMÉ Y JUAN GUILERA TERMINARON

Julieta Bartolomé reveló a Mitre Live por qué terminó con el actor Juan Guilera: “Éramos más chicos, me costaba un poco a mí a lo sumo, me daba celos”.

“Y me cuesta salir con un actor, no me volvió a pasar pero tampoco me niego. Seguro le mandan mensajes en redes sociales, hoy lo encararía de otra manera pero siendo chiquita me daba celos”, dijo a Juan Etchegoyen.