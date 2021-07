Julián Weich debió ser trasladado a terapia intensiva por su cuadro de covid: "Tenía un mayor requerimiento de oxígeno"

La salud de Julián Weich (55) empeoró en las últimas horas a causa del cuadro de covid 19 que transita, y debió ser internado de forma urgente en la sala de terapia intensiva. El conductor de Vivo para vos se encuentra en el Insituto de Diagnóstico, y fue su médico personal quien confirmó del agravamiento de la situación.

"Julián tenía un mayor requerimiento de oxígeno para saturar bien y por una cuestión de seguridad lo tuve que pasar a terapia intensiva", explicó el doctor Mario Fitz Maurice en Otra vez juntos, el programa que Weich comparte en radio Uno (FM 103.1) con Maby Wells, su excompañera de Sorpresa y media.

"En este momento está consciente, con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse pero necesitamos que los requerimientos vayan disminuyendo para no tener que acelerar la frecuencia respiratoria", afirmó el médico. Luego, agregó un dato positivo: "No tiene complicaciones hace 24 horas juega a nuestro favor".

Para desdramatizar, pero sin restarle importancia, el profesional que atiende a Julián reveló: "Entré a la mañana, me sonríe, me habla y siempre dice que está bien. Nunca me dijo que se siente mal y hoy me dijo que se siente mejor que ayer. Julián está recibiendo todo lo que está demostrado en la evidencia médica para este tipo de casos".

"El pronóstico es reservado porque necesitamos evaluar algunos parámetros más de su estabilización", cerró el médico personal de Julián Weich.

¡Fuerza!