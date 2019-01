Julián Serrano fue acusado por la cantante Dakillah Warapp de agredirla en una fiesta: la respuesta del actor

En las últimas horas, Julián Serrano recurrió a las redes sociales para hacerle frente a la fuerte denuncia que le hizo la cantante Dakillah Warapp, quien lo acusó de haberla agredido en una fiesta, a la que también asistió Malena Narvay, la novia del actual campeón del Bailando.

Mirando a cámara, la joven denunció a Serrano por violencia y dio su versión de lo ocurrido en el boliche, algunos meses atrás: "Voy a contar lo que pasó. Este chico, Julián Serrano, en la Fiesta Bresh, me quiso 'chamullar' y no le di bola. Estaba su novia también. Esto fue hace dos meses o un poquito más. El chico, después de mirarme toda la noche, después de estar con la chica adelante mío, se me acercó y me dijo 'te re garcharía, pero como verás estoy ocupado'. Insólito. Una frase que, si la dividís en dos, está mal por donde la mires. Me pidió mi Instagram, no se lo quise dar... Después me lo cruzo en la pista y me tiró dos tragos encima. Uno golpeando la mano de su novia y otro me lo tiró él. Empiezo a discutir con él y me quiere pegar. A él lo sacaron. Yo me acerco a su novia y le dije 'flaca, mirá , me acabás de tirar dos tragos encima'. En eso, la chica borracha se cae, la levanto y Julián habrá creído que le quise pegar. Vino, me empezó a empujar y me quiso pegar en pleno escenario, adelante de todos", relató minuciosamente Dakillah Warapp, generando revuelo en las redes.

Atento a la delicada acusación, Julián no solo grabó un video para defenderse, sino que sostuvo que la acusación será trasladada al ámbito legal: "Voy a contar lo que pasó esa noche. Llegué, la reconocí a ella, la conocía, y le dije 'ey, me encantan tus temas'. Te juro por Dios que fui con la mejor de las ondas. La felicité. Después eso se pudo haber interpretado como un chamullo. La frase que ella dice en el video, nunca la dije. Es mentira”, comenzó diciendo Serrano.

Luego, prosiguió con su descriptivo detalle: “En ese momento, pegamos buena onda. Después llega Male y esta chica va y le dice '¿Qué te pasa, gato?'. Ella habla todo así. La empieza a amenazar a Male. Yo lo veo en tercera persona, me acerco y no quería generar más quilombo porque estaba bailando con mis amigos, pasándola bien. Estábamos en un escenario, frente a 3000 personas. Pero me acerco, le doy la espalda y le digo 'ya está, no molestes'. Ella reacciona mal, no le gusta que le diga que no moleste y me empieza a insultar de arriba a bajo. Yo le digo 'ya está', porque le quería pegar a Male. Me sigue insultando. Y te juro por Dios que no hice nada, me la quedé mirando fijo, como diciendo 'no quiero generar conflicto con todo esto’. Pero la piba me sigue bardeando. No hago nada, no le digo ni una palabra y ella se va. Ahora resulta que me estoy comiendo este escrache porque ella flashea que yo en un momento le quise pegar y que me sacó seguridad. Gente, ¡había 3000 personas y era en un escenario! ¡Eso no sucedió! De haber pasado, alguien hubiera salido a decir algo. Es una locura, no sé a qué quiere llegar. Yo no voy a intercambiar más palabras con ella. Ella me está denunciando de violencia de género y yo lo único que voy a hacer es hablarlo al frente de un abogado. Esto lo va a resolver la Justicia. No estoy para estas pelotudeces. Nunca en mi vida le levanté la mano a una mujer, ni a un hombre. Nunca me cagué a piñas con nadie. Esto es lo que quería aclarar. Perdón por este momento de mierda”.

Protagonista secundaria del conflicto, Malena Narvay también contó lo que vivió esa noche en Twitter, desmintió a la cantante y sostuvo el relato de su novio.