Julia Mengolini y un filoso análisis sobre las fotos sexies de Jimena Barón: "No me vengan con que eso es..."

Una postal de Julia Mengoini mostrando su embarazo en Instagram derivó en un fuerte debate sobre el feminismo con Jimena Barón como protagonista impensada.

“Últimos días de panza al sol... (ya sé, ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su culo)”, escribió la periodista junto a la foto de sus vacaciones.

El comentario sobre las imágenes sexies que suele postear Barón generó críticas de sus seguidores. Por ese motivo, Julia decidió explicar qué piensa sobre las fotos que publica Jimena, quien se ha definido como feminista y es integrante del colectivo Actrices Argentinas.

“Se armó una pequeña polémica en el posteo anterior a raíz de un chistecito sobre Jimena Barón y su obsesión con su culo. ¿Tengo algo en contra de ella? Por supuesto que no. ¿Tengo algo en contra de ese culo celestial? Claro que no, ¡quién pudiera portar semejante ojete! ¿Considero esa exhibición una muestra de empoderamiento femenino? La respuesta es: NO amigas. Esto es lo que pienso sobre el fondo de la cuestión”, arrancó Mengolini.

“Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu culo por día… cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco”.

"Todo bien con tener un lomazo y postear 3 fotos de tu cu... por día, cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud" G-plus

“Muchas respuestas del tipo ‘si quiero muestro el culo y me siento empoderada’... ¡pero por supuesto boludas! Hagan de sus culos lo que quieran. Pero sepan que sus culos no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión”.

Y analizó qué es el empoderamiento de la mujer para ella: “’Empoderarse’ es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarte no puede ser ‘sentirte más linda’ porque entonces tu ‘empoderamiento’ está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre”.