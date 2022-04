Jujuy Jiménez, separada de Bautista Bello, volvió de Dubai y planea seguir viajando

Tras un año de intenso romance, Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su separación de Bautista Bello.

Recién llegada a Argentina, luego de su viaje a Dubai y España, el rumor de que la modelo se instalaría en el exterior comenzó a tomar más fuerza.

Y se potenció con la información de Luli Fernández, que sumó que Sofi habría tenido propuestas de trabajo internacionales "muy copadas" y por eso estaría pensando en irse de Argentina.

QUÉ DIJO JUJUY JIMÉNEZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE MUDARSE AL EXTERIOR

"¿Te vas a vivir afuera, Sofi?", le preguntaron a través de sus stories de Instagram.

"No, por ahora no. Me encantaría seguir viajando. La realidad es que hoy en día no hay ningún proyecto en la televisión que me dé ganas de quedarme", cerró Sofi, sincera.

¿Cambio de planes?