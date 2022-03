Suspicaz frase de Juariu tras mostrar a Laurita Fernández y Benjamín Vicuña filmando en Mendoza: "Estemos atentos"

Laurita Fernández, conductora de Bienvenidos a bordo (eltrece), viajó a Mendoza para filmar una película con Benjamín Vicuña, que disfruta de su relajado presente junto a su novia Eli Sulichin. Y Juariu no pudo evitar hacer una picante advertencia sobre el ex de China Suárez y la ex de Nico Cabré.

En este contexto, Juariu compartió una foto de Laurita contando que había tomado vino mendocino, otra de Benjamín en un bar bebiendo esta bebida y una tercera de ella en el mismo lugar.

Finalmente, la detective de los famosos compartió una de los actores junto al resto del equipo de filmación de la película.

Juariu: "Era eso, estaban grabando...Igual, yo diría que estemos atentos" G-plus

QUÉ DIJO JUARIU SOBRE EL VIAJE DE LAURITA FERNÁNDEZ Y BENJAMÍN VICUÑA A MENDOZA

"Miren quién más también fue al bar... Está claro que esto fue ayer a la noche", expresó, picante.

E hizo una aclaración junto a la foto de todo el equipo de producción en el mismo restaurante.

"Era eso, estaban grabando...", sumó.

Sin embargo, se despidió deslizando la posibilidad de un posible acercamiento entre el actor y la conductora.

"Igual, yo diría que estemos atentos", cerró, filosa.

¿Qué quiso decir?