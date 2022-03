Juariu compartió una foto con su papá y lo recordó por su cumpleaños: "Imagino cómo serías ahora"

Juariu, que desde que volvió a MasterChef Celebrity 3 (Telefe) brilla con sus preparaciones en cada programa, homenajeó a su papá, Marcelo, en Instagram.

La participante del certamen culinario posteó una tierna foto retro con su padre y contó que cuando cierra los ojos imagina cómo se vería ahora si estuviera físicamente a su lado.

"Ni una sola cana. Una cabellera envidiable para sus 54. Te imagino ahora cómo serías con cara un poco de viejito pero sin ninguna cana. A veces, me quedo de noche pensando una charla con él. Y me imagino sus caras, sus gestos, intento pensar qué me diría y hago mucha mucha fuerza para escuchar su voz, es muy difícil pero a veces se desliza esa voz en un Victoria o en una carcajada", expresó sobre su papá el día que hubiese cumplido años.

JUARIU SE CONECTÓ CON SU PADRE TRAS HABER INCURSIONADO EN LA COCINA

La influencer remarcó que desde que empezó a cocinar se siente cada vez conectada con su papá, que preparaba unas paellas riquísimas y a quien extraña un montón.

"Desde que me empecé a meter en la cocina me reencontré con él. Me conecto de una forma mágica, le ENCANTARÍA verme en un programa de cocina. El siempre venía de trabajar (era médico) y se ponía a cocinar, era su terapia, su placer del día. Hacía unas paellas que dejaba a todos sus amigos y familia extasiados. En esa época no me gustaban los mariscos, nunca probé una paella de mi viejo. Y todavía no me gustan los mariscos pero hoy se me antoja su paella", cerró, muy tierna.