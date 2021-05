Juana Viale rompió en llanto tras la muerte de su amiga íntima, Victoria Césperes: "Es muy triste perder a alguien que uno ama"

Con el dolor marcado a fuego en su corazón en el día que falleció su amiga íntima y hermana de la vida, Victoria Césperes, Juana Viale no pudo evitar quebrar en llanto al recordarla en el comienzo de La noche de Mirtha.

“Hola buenas noches. Estoy un poquito nerviosa porque mi amiga, la uruguaya, partió pero yo tuve la honra de conocerla, de vivirla, y ella no me hubiese permitido no laburar porque era una laburante incesante”, comenzó diciendo la nieta de Mirtha Legrand con la voz quebrada, en homenaje a su amiga que luchaba contra una dura enfermedad.

“Ella no se fue, solamente cambió de piel. Un beso muy grande al guerrero que tuvo a su lado, a Luis, y a todos sus amigos y familiares. Voy a hacer el programa lo mejor que pueda. Me late muy rápido el corazón”, agregó, visiblemente angustiada.

Además, le dedicó su elegante look: “Uru, me vestí de gala para ti. Hermosa amiga mía, te amo. Me maquillaron con magia porque estos ojos eran dos compotas cuando llegué y en mi pelo también hubo mucho trabajo porque era un nido. Es re triste perder a alguien que uno ama.

“Primer sábado sin mi uru. Tengo unos invitados espectaculares que me van a salvar así que más vale que hablen sino los voy a patear por debajo de la mesa”, cerró, a flor de piel.