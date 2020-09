Juana Viale reveló qué le preguntaría a Mirtha si fuera su invitada: "Me gustaría que cuente su historia de amor con Tinayre"

Este domingo, Juana Viale volvió a estar al frente de Almorzando con Mirtha Legrand, que tuvo como invitados a Sol Pérez, Toti Pasman, Manuel Wirtz y Gabriel Oliveri. Casi al final de la emisión, el periodista se dio el gusto de hacer uno de sus habituales ping pong a los comensales y debido a eso la conductora tuvo que revelar qué le preguntaría a su abuela si la tuviera en la mesa.

En un comienzo, el panelista de Pampita Online le consultó a Juana qué es lo que más admiraba de su Mirtha a lo que ella respondió que es 'el amor por sus bisnietos y sus nietos'. En cuanto a lo que ella cree que le ha aportado al ciclo ante el alejamiento de La Chiqui por el aislamiento, aseguró que es 'la posibilidad de un diálogo distinto en la mesa. Puedo decir malas palabras, a veces".

Finalmente, OIiveri quiso saber qué le preguntaría Juana a Mirtha si la tuviera en la mesa. "Una que nunca te atreviste en la intimidad", le señaló el periodista. "Me gustaría que ella cuente su historia de amor con el señor (Daniel) Tinayre, que es bellísima, y que dejó plantado a un médico, se iba a casar con un médico y el francés la enamoró. Sí, y lo llamó por teléfono al médico y le dijo 'disculpame, no me voy a casar con vos'", relató la conductora.