Juana Viale recordó el difícil momento en que su hijo estuvo internado con respirador: "Lo tuvieron que llevar a un coma farmacológico"

En su rol de conductora de Almorzando con Mirtha Legrand en reemplazo de su famosa abuela, Juana Viale deja ver un costado más personal y sensible.

El último domingo, al hablar de la pandemia de coronavirus y cómo afecta a las personas con adicciones, Juana preguntó si durante los tratamientos de adicciones es necesario que los pacientes continúen tomando alguna sustancia por su dependencia.

Cuando le dijeron que no era así, ella explicó que su consulta tenía que ver con los medicamentos que le dieron a uno de sus hijos cuando estuvo internado por un problema de salud: “Yo tuve hijos que estuvieron internados con respiración mecánica, que los tuvieron que llevar a un coma farmacológico. Para el coma farmacológico utilizan medicamentos que vienen del opiáceo y cuando se los retiran, no se los pueden retirar sino que lo hacen gradualmente para que el cuerpo no sufra abstinencia”.

Sin nombrarlo, Juana hizo referencia a la internación que tuvo su hijo menor Alí, hoy de 8 años y fruto de su relación con Gonzalo Valenzuela, en mayo de 2012. En ese momento, el bebé de dos meses debió ser hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis severo y como la infección se agravó, debió ser inducido a una coma farmacológico para recibir asistencia respiratoria mecánica.

En el programa, Nelson Castro también se refirió a la delicada situación de los pacientes con respiradores en Estados Unidos debido al Covid-19 y Viale agregó: “Además, para los que no saben lo que es la internación respiratoria mecánica: pone al paciente muy delicado porque siempre estás con un posible contagio, amen del que tengas. Son pacientes súper vulnerables”.

Y Nelson le dio la razón: “Bueno, si vos lo viviste con tu chiquito, estás informada y es un paciente altamente vulnerable. Y la posibilidad de infecciones agregadas es una complicación”.