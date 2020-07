Juana Viale recordó el desesperante momento que vivió con su hijo en una guardia médica: "Le dije ‘con él no vas a probar'"

La charla en Almorzando con Mirtha Legrand, que sigue con la conducción de Juana Viale, derivó en el trabajo de los médicos y quienes están dando sus primeros pasos en esa profesión. La actriz terminó contando la tensa situación que tuvo con un médico practicante y uno de sus hijos.

“Una vez me pasó que un hijo mío se había cortado, lo tenían que coser y era en la frente. Yo estaba arriba de mi hijo, agarrándolo. A mí me había bajado un cauce de frialdad y miraba que el que lo tenía que coser estaba temblando”, empezó contando la actriz, que es madre de Ámbar (17), Silvestre (12) y Alí (8).

"Me contó que era residente, que estaba empezando y ahí fue cuando le dije ‘con él no vas a probar’. ¡No lo dejé!". G-plus

Sin embargo, la actriz no tardó en plantarse: “Yo lo veía y pensaba ‘¿vos estás seguro de lo que estás haciendo?’. Me contó que era residente, que estaba empezando y ahí fue cuando le dije ‘con él no vas a probar’. ¡No lo dejé! Traeme otra persona, ¡no le podía temblar el pulso! Ahora me río, pero fue terrible”, rememoró, ya con una sonrisa.

“La experiencia hace todo”, finalizó Juana Viale sobre aquel mal recuerdo.

