Juana Viale recibió a Pampita, en medio de rumores de mala relación: "Sos una luchadora"

Cuando todavía resonaban los rumores de una mala relación, Juana Viale abrió su nuevo ciclo presentando a Pampita como invitada a su mesa, y ambas se prodigaron afectuosos comentarios frente a cámara.

“Voy a presentar a mi primera invitada, una de lujo, una mujer hermosa por donde se la mire, con su recorrido de modelo, de conductora, madre, con su propio programa sobre su vida… reality quería decir”, dijo Viale, con los nervios del debut de Almorzando con Juana a flor de piel.

“Es potencia universal esta mujer, es hermosa, así que voy a presentar a mi primera invitada de mi primer programa, la señora Carolina ‘Pámpita‘ Ardohaín”, agregó Juana antes de que Pampita recorriera la pasarela del estudio para acercarse a ella y abrazarla fuertemente.

LA BUENA ONDA DE PAMITA Y JUANA VIALE EN MEDIO DE RUMORES DE UNA MALA RELACIÓN

Lejos de los que señalaban las versiones, Pampita no tuvo más elogios a la hora de referirse a Juana. “Me gusta mucho verte en este rol, te lo re merecés. Una luchadora de la vida, así que para mí es un orgullo acompañarte hoy”, señaló.

“¡Vos sos una luchadora! Muchas gracias por estar en el primer programa, hermosa. ¿La vieron, no? Bueno, vamos a hablar de todo en la mesa. Mujer que estás como potencia absoluta”, dijo Juana mirando a cámara.

Tras la salida de Pampita rumbo a la mesa, Juana se disculpó con su audiencia. “Estoy tan nerviosa que digo cualquier cosa. Estoy transpirando. ¿Hay aire en este estudio? Después voy a pedir que lo apaguen”, dijo con picardía.

¿DE DÓNDE VIENE LOS RUMORES DE MALA RELACIÓN ENTRE PAMPITA Y JUANA VIALE?

Los rumores de mala relación entre Pampita y Juana se remontan a 2016 cuando la mamá de Ana García Moritán, recién separada de Benjamín Vicuña, empezó una relación con Nacho Viale, algo que reveló la propia Mirtha Legrand en su mesa con el visto bueno de ambos.

Sin embargo, la relación no prosperó y la modelo lo reveló en su cuenta de Twitter, donde agregó que ambos continuaban manteniendo “una linda y respetuosa amistad”. El que hizo visible este supuesto malestar fue Ángel de Brito, excompañero de Pampita en el jurado de La Academia de ShowMatch.

“Nacho Viale también salió con Pampita. ¿Por qué terminó la relación? ¿Por qué Juana Viale no se la fuma a Pampita? Son misterios que no hemos develado”, dijo Ángel, una frase que no tuvo eco cuando fueron a preguntarle a Pampita sobre el tema.

“Habría que preguntarles a ellas. A mí me caen muy bien, las conozco hace muchos años. Soy muy cercana, tengo una relación de amistad, cariño, todo bien”, les contestó Pampita en referencia a Juana Viale y a su madre, Marcela Tinayre.