Juana Repetto reveló cómo bajó 43 kilos desde el nacimiento de su hijo: "Ahora me mantengo en el peso"

A casi dos años y medio de haber cumplido su sueño de ser mamá, Juana Repetto regresó a los escenarios para hacer Derechas, una comedia con comida. En su visita a Almorzando con Mirtha Legrand, la actriz sorprendió a todos al contar cómo hizo para bajar los 43 kilos que aumentó durante el embarazado de su hijo, Toribio.

“En total desde que nació mi hijo bajé 43 kilos”, aseguró, tras la pregunta de la conductora. “Los primeros kilos los bajé con la maternidad misma. Mi hijo pesó 4 kilos y pico, más la placenta… 8 kilos me habré sacado de encima en el parto. Después bajé los primeros meses cuidándome yo por mi cuenta, naturalmente. Mucha teta”, explicó la actriz.

Sin embargo, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto descartó que amamantar sea el “método perfecto” para adelgazar: “Después volví a engordar dando teta, es decir, señoras no se crean que la teta es la solución a los kilos post parto”, comentó Juana, divertida.

“Después me puse a hacer una dieta más copada y habré bajado 12 kilos más. Pero los primeros 30 los bajé porque hice dieta toda mi vida. Ya sé qué es lo que puedo comer, lo que no, que hay que moverse un poco”, pormenorizó, dejando en claro que no hay recetas milagrosas. “Ahora estoy en un peso en el que me tengo que mantener”, finalizó Juana Repetto, sobre cómo cambió su cuerpo tras la maternidad.