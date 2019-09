Juana Repetto habló de su romance con Sebastián Graviotto, el sobrino de Silvia Süller: "Mi hijo ya lo conoce"

Con el corazón libre hace varios años, Juana Repetto (31) se convirtió en noticia por su reciente romance con Sebastián Graviotto (32), sobrino de Silvia y Guido Süller, que en 2007 participó de Gran Hermano. "Sí, estamos empezando algo", le confirmó la actriz a Ciudad.

Tratando de mantener el vínculo sentimental lejos de la exposición mediática, el hecho de que Juana integre el panel de El Diario de Mariana hizo que Repetto diera más detalles de su relación con Graviotto, con cierta timidez.

"¿Estás de novia?", le pregunto Mariana Fabbiani. Y ella contestó: "El tema me tomó por sorpresa. Es una cosa que está comenzando, 'noviazgo' es una palabra que todavía no. Lo conozco hace 12 años. La madrina de mi hijo, Euge, estuvo en Gran Hermano con él. De hecho, él le presentó el marido a ella. Ahí lo conocí. Tuvimos una situación, una cosita, pero nada. Después no lo vi por muchos años".

"Además, es el sobrino de Silvia Süller", le comentó Fabbiani. Y Juana bromeó: "¡Qué suerte! (risas). No tiene mucho vínculo con esa parte de la familia". G-plus

Con cierta picardía, la conductora acotó: "Además, es el sobrino de Silvia Süller". En la misma sintonía, Juana bromeó: "¡Qué suerte! (risas)". Y Mariana retrucó: "¿Van a pasar la Navidad juntos?". "No hablamos de la Navidad, todavía. Creo que no tiene mucho vínculo con esa parte de la familia", contestó Juana. Luego contó que su hijo, Toribio (3), ya conoce a Sebastián, quien también tiene una hija, Lupe, fruto de su amor con Francisca Badino. "Toro lo conoce", sintetizó Repetto, apostando a esta relación con cautela.