Juana Repetto le dedicó un conmovedor posteo a su hijo Toribio: "No podría ser sin vos"

Juana Repetto volvió a enternecer a sus seguidoras de Instagram al dedicarle a su hijo mayor, Toribio, un profundo mensaje.

La actriz posteó una postal retro en la que se ve al nene dándole un beso a su pancita de embarazada, cuando aún Belisario no había nacido.

Y le obsequió a Toro un profundo mensaje haciendo hincapié en que su nacimiento tiñó su vida de felicidad.

JUANA REPETTO LE DEDICÓ A TORIBIO UN CARIÑOSO POSTEO

"Gracias por llegar a mi vida y elegirme. Ojalá pudiera darte tan solo un POQUITO de todo lo que me das y me diste desde tu llegada a mi vida. La cambiaste para siempre en el mejor de los sentidos. Mi mejor versión, no podría ser hoy sin vos...".

"Quise ser madre desde que tengo uso de razón, te busque y espere toda una vida. Soñé con tenerte como nunca a nada...".

"Pero vos, hecho realidad, superaste todas mis expectativas. Sos muy espectacular. No solo llegaste a cumplir mi sueño, diste vuelta mi vida en todos los sentidos. Soy la mama más afortunada del mundo", expresó Juana.

"Quise ser madre desde que tengo uso de razón, te busque y espere toda una vida. Soñé con tenerte como nunca a nada...". G-plus

Muy tierna, se despidió remarcando que aprende todos los días de su hijo.

"Y de yapa, tengo al mejor maestro que podría tener. Gracias por tanta sabiduría y amor. Gracias por TANTO. Gracias es tan chiquito al lado de la gratitud de ser tu madre, no tengo palabras. Sos el ser más divino de la galaxia. Te amo con vi vida entera", cerró, con ternura.