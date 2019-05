Juan Minujín confesó su mayor fobia: "Tuve en casa y fue de las peores pesadillas que viví"

Además de promocionar su participación en La Verdad, la obra que protagoniza en el Teatro La Plaza, Juan Minujín abrió las puertas de su intimidad y habló de aquellas cosas que logran atemorizarlo hasta lo más profundo de su ser.

"Le tengo miedo a las cucarachas. Pero fobia le tengo a las ratas, no puedo verlas ni en las películas. Hemos tenido acá en casa y varios meses, unas ratas que no podíamos sacar y te diría que fue de las peores pesadillas que viví", reconoció el actor, en diálogo con Modo Sábado, el ciclo radial que se transmite por Radio Nacional AM 870.

"Aparentemente se había generado en el jardín una madriguera o peor, hicieron un agujero ahí y estaban adentro. Eso pasó cuando al lado, los vecinos estaban construyendo y ahí se llenó la cuadra", agregó.

Además, dio a conocer la solución al problema que logró salvarlo: "Varios vecinos tuvimos ese problema y adquirimos varias gatas. Y eso que yo soy alérgico, pero no quedó otra. Es tremendo, a mi cuarto no entran. Trato de ser cuidadoso porque me encantan los gatos y me encanta tenerlos encima, pero después lo padezco".

"Si veo una rata me quedo subido a la mesa, le tengo pánico, fobia. Las cucarachas me dan asco pero la verdad, no tengo problema en liquidar a una. Después de tantos años de teatro, en los camarines está lleno de cucarachas chiquitas en todos lados", cerró Minujín, entre risas.