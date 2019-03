Mientras Sergio Denis (69) lucha por su vida en Tucumán, luego de caer de un escenario a un foso desde una altura cercana a los tres metros, su joven novia decidió permanecer en Buenos Aires. A seis meses de comenzado el noviazgo con el cantante 30 años mayor que ella, Verónica Montti (39) habló del accidente con El Noticiero de la Gente.

Consternada, la también vecina del edificio donde vive el artista confesó: “Me llamó un rato antes de que arrancara el show y lo noté un poco raro, me dijo que estaba un poco bajoneado. Ahí tuve una sensación rara, pero no algo místico, sino algo raro. Él tiene un tema que se llama Te llamo para despedirme, y sentí eso. (…) Me pareció que tenía más ganas de acostarse que de cantar”. Por otra parte, según los presentes en el show del teatro Mercedes Sosa, el tropiezo de Sergio se produjo justamente cuando cantaba Te llamo para despedirme. “Fueron seis meses de una relación intensa”, acotó, refiriéndose llamativamente en pasado.

A la hora de justificar por qué todavía no viajó a Tucumán para acompañar a su pareja en su momento crítico, Verónica afirmó: “No pensé en viajar. Sé que está toda su familia allá. Le deseo lo mejor, que recen y pueda salir adelante y que ocurra un milagro, porque es un sol de persona. Es un ángel”. Más tarde, la mujer confesó que “si estaba medicado no lo sabía” y de inmediato la periodista Milva Castellini le marcó "se te nota como un poco alejada” y le repreguntó por qué no viajaba, a lo que Monti argumentó: “La realidad es que mi historia con Sergio fue por un lado y su familia por el otro. No viajo porque no tengo relación con la familia, además tengo hijos chiquitos. Creo que tengo que estar acá, deseando que vuelva al edificio donde lo conocí. Que ocurra un milagro y pueda volver a verlo”.

Además, Verónica Montti contó que junto a Sergio Denis estaban organizando el cumpleaños número 70 del artista, que será el sábado, cuando el cantante debía presentarse en Rosario para otro recital.