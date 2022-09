Josefina Pouso hizo explosivas declaraciones contra Jorge Rial tras su affaire: "No me gustó"

Dispuesta a hablar a fondo sobre su presente sentimental, Josefina Pouso declaró explosiva contra Jorge Rial.

La panelista y el conductor vivieron un affaire cuando se cruzaron en Europa. Y estuvo todo bien hasta que él se refirió a ella como a una "amiga".

Sincera, Josefina dejó bien en claro que no le gustó que el periodista la categorizara de esa manera. Y que eso "no estuvo bien".

JOSEFINA POUSO APUNTÓ MUY FUERTE CONTRA JORGE RIAL TRAS SU AFFAIRE

"No volvimos a hablar. No me gustó. No estuvo bien para mí. A él tampoco le gustó lo que yo dije. Si no, hubiéramos seguido hablando. A mí no me deja en ningún lugar, a él lo deja en un lugar determinado...".

"No volvimos a hablar. No me gustó. No estuvo bien para mí". G-plus

“Ya está. Estás conociéndote con alguien y no va más, ya está. Te diste cuenta de que no te gustaba y que no era el tipo de persona que querías estar. No estoy diciendo que era una persona linda o fea, sino que no era para mí...", reflexionó Josefina, sincera, en El show de Ulises Jaitt (Radio Digital XLFM de lunes a viernes de 13 a 15), remarcando que le resulta "difícil" estar con alguien y compartirle su tiempo a esa persona.