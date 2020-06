José María Listorti estuvo internado, tras activar el protocolo de coronavirus: "Me hicieron el hisopado y dio negativo"

Sorpresivamente, esta semana, José María Listorti brilló por su ausencia en Hay que ver, programa que conduce junto a Denise Dumas. Sin embargo, detrás de esa ausencia había un importante motivo, que él mismo explicó el viernes, al regresar al ciclo, tras pasar 24 horas internado en el Sanatorio de Los Arcos por un problema respiratorio que activó el protocolo de Covid-19, en plena pandemia de coronavirus.

"Yo el año pasado tuve bronquitis, tenía problemas para respirar, y hace un par de días volví a tener los mismos síntomas. Fui a las 9 de la mañana a una guardia de Los Arcos y cuando dije que tenía problemas para respirar, activaron el protocolo de Covid-19. Aclaro que no me asusté. Me hicieron el hisopado y el resultado tardaba 24 horas. Me llevaron a un ala preparada para el Covid-19 y me dijeron que en ese sanatorio no había ningún caso. Me aislaron de una manera en la que no podés tocar nada... Estuve 24 horas internado", relató José María.

Gozando de buena salud, agregó: "Claramente, el hisopado me dio negativo, sino no estaría acá. Si bien es un virus que no conocemos, yo no tenía ningún síntoma. Lo único que tenía era esta dificultad para respirar".