Una de las primeras polémicas que estalló en el Súper Bailando, y que promete traer cola, es la molestia de Flor de la Ve por el lugar que le dieron en la foto grupal para la tapa de Gente por el lanzamiento de la nueva temporada de ShowMatch. En Hay que ver pusieron las imágenes en donde la capocómica aparece enojada por el sitio en el que la pusieron y José María Listorti, el conductor del ciclo de elnueve, la criticó por su actitud.

“Qué virtud la de Flor de la Ve, que acá le juega en contra, su expresividad. Ella es muy expresiva y acá nos damos cuenta a la legua por la expresión que tiene lo indignada que estaba. No lo pudo disimular”, empezó diciendo el animador. Denise Dumas, por su parte, señaló que el malestar de la conductora de Flor de Tarde (Ciudad Magazine, lunes a viernes 13 hs) era por estar al lado de La princesita Karina: “La tenía a Karina pegada y era obvio que la que sobraba ahí era Karina porque Flavio Mendoza es jurado también”, acotó.

Listorti: "Yo no puedo creer que hay gente, personas, figuras que se están preocupando por la ubicación de una tapa, a mí me da mucha vergüenza. Me da vergüenza que se enojen por eso, que hagan planteos". G-plus

Sin embargo, fue José María quien le recriminó la postura que tomó la actriz: “Yo no puedo creer que hay gente, personas, figuras que se están preocupando por la ubicación de una tapa, a mí me da mucha vergüenza. Me da vergüenza que se enojen por eso, que hagan planteos. Me parece que no se lo merece la producción, ni tampoco Florencia que tiene que estar disfrutando esa noche”, sentenció.