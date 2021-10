Jorgito Moliniers rompe el silencio tras su polémica salida de La Academia: "Capaz que Luciana Salazar ni registra dónde estuvo mi enojo"

Luciana Salazar era cada vez más evidente, y se hizo patente el martes en La Academia cuando explotó la interna, y hasta Marcelo Tinelli lo chicaneó. La tensión entre Jorgito Moliniers era cada vez más evidente, y se hizo patente el martes encuando explotó la interna, y hastalo chicaneó.

"Yo no renuncié a ShowMatch por tercera vez. Si la gente supiera la razón de mi enojo entendería un montón de situaciones del por qué reacciono así, sino dicen '¿Y a este pibe qué le pasa que se va?'. No es así. Me tengo que guardar un montón de cosas por códigos y por cuidar a la gente, y obvio que siempre quedo mal yo", aclara el bailarín a Ciudad.

-¿Qué callás?

-Prefiero quedar mal de esa manera para proteger a un montón de gente antes que quedar como un buchón sin códigos. Siento que la gente sabe quién es quién y que uno emana la realidad de lo que es. Los actos del momento no me definen por la calidad de persona.

-¿Entonces qué pasó que no seguís sin que te echen?

-Estamos pasando por alto que tengo una lesión, que hay un parte médico y que estoy con 15 días de reposo en los que no puedo levantar peso. No puedo tener un ensayo de alto rendimiento. Obvio que tenía la posibilidad de seguir pese a la lesión, sin embargo este año decidí cuidarme porque me siento solo, que si no me cuido no me va a cuidar nadie. Tenía esa sensación de soledad y sentí que era momento de tomar las riendas de mi vida. En años anteriores hubiese seguido hasta el quiebre, llegar a lastimarme. Pero entendí que ya no puedo llegar a ese punto porque tengo una familia atrás y literalmente vivo de mi cuerpo, es mi herramienta de trabajo. No puedo llegar a quedarme en cama dos meses. Mi salud y estabilidad están más allá de todo lo demás.

"Siento que la gente sabe quién es quién y que uno emana la realidad de lo que es" G-plus

-¿Qué pasó que Luli te bloqueó de WhatsApp?

-Con Luciana tenemos malos entendidos porque no hablamos. No hubo un buen diálogo entre nosotros en la última etapa del certamen y creo que eso jugó una mala pasada para todos. No hablamos porque todo era una locura. El ritmo, bailar, encontrarnos. Afectaba mucho el carácter de cada uno. Yo muchas veces elegía no hablar porque sabía que hablar podía llevarnos a una pelea, que era lo que no quería. Por eso callaba cosas que debería haber hablado en su momento con ella. Yo priorizo lo humano antes que el show y la amistad. Si en algún momento hablamos, será con Luciana, no por el show.

-¿Están peleados?

-Pasaron situaciones raras, me sentí medio raro y lo tendré que aclarar con ella en su momento. Pero no estamos peleados. Para una pelea se necesitan dos y no siento enojo con ella. Si ella está enojada o dolida está perfecto. Yo me siento tranquilo porque cuando estuve con ella siento que la cuidé, di lo mejor de mí. Las problemas que tuvimos prefiero hablarlos primero con ella, porque antes del show está lo humano. Porque capaz que ella ni registra dónde estuvo mi enojo, mi molestia o inestabilidad. Pero no es nada grave, nada que no podamos charlar.

"Pasaron situaciones raras con Luciana, me sentí medio raro y lo tendré que aclarar con ella en su momento. Pero no estamos peleados" G-plus

-¿Hugo Ávila, tu expareja, te impulsó a irte del programa?

-Tengo una relación súper linda con Hugo, es mi mánager. Es mi familia. Solo me mandó un mensaje, cosa que le comenté a Luciana. Ahí Hugo me decía que trate de estar bien, que no me afecte lo de afuera. Me conoce y sabe que cuando empezamos en este umbral de situaciones a mí me afecta. Me dijo que se me veía apagado, que ya no se me veía feliz y que trate de recuperar mi alegría. Fue un mensaje re lindo. Hugo nunca me diría que renuncie a un trabajo sabiendo lo que amo al programa.

"Hugo (Ávila, su expareja) nunca me diría que renuncie a un trabajo sabiendo lo que amo al programa" G-plus

-¿Qué sentiste cuando Marcelo Tinelli te tildó en chiste de innombrable y después ironizó con que no te quería volver a ver por el programa?

-A Marcelo lo quiero un montón, me brota mucho amor. Siempre tuvimos un ida y vuelta muy copado. Me encantó compartir con él y soy agradecido del momento que me brindó. Pero siento que Marcelo está ajeno a un montón de cosas que pasan. Obvio que pasan tantas cosas artísticas y de producción que debe ser difícil estar al tanto de todo. Si él supiera todo lo que pasó... En ese momento en el piso le dijeron la info, y mala info, porque le dijeron que estuve bailando. Lógico que si escucha eso dice '¡¿cómo que estuvo bailando?!'. Pero no bailé en lo de Guido Kaczka, fui a jugar y como jurado en un segmento de canto. Amagué a hacer unos movimientos. Pero la orden médica es no levantar el peso de un ser humano sobre mi cuerpo, no es que tengo que tengo que estar en cama. Pasa que llevan todo al extremo para dejarme mal parado y me tiran con todo. Y seguro que Tinelli se quedó mareado. Pero él es inteligente.