Jorgelina Aruzzi reemplaza a Erica Rivas en Casados con hijos: Guillermo Francella le dio la bienvenida

Casados con Hijos debutará el 5 de enero de 2023 en el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires.

Los protagonistas en el teatro serán Guillermo Francella y Florencia Peña, acompañados por Luisana Lopilato, Marcelo de Bellis, Darío Lopilato y Jorgelina Aruzzi.

POR QUÉ NO ESTÁ ERICA RIVAS EN CASADOS CON HIJOS

Érica Rivas, en enero de 2022, dio su versión de por qué no estará en la obra teatral Casados con Hijos: "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo.