Jorge Rial reveló los verdaderos motivos de su separación de Romina Pereiro: "Me partió psicológicamente la pandemia"

En primera persona, Jorge Rial le puso fin a los rumores y confirmó su separación de Romina Pereiro, a casi tres años de su casamiento. Y reveló los verdaderos motivos del quiebre, que hoy pareciera definitivo.

"Con Romi estamos separados. Fue una decisión que tomamos los dos. A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior", comenzó diciendo el conductor en su programa radial, Argenzuela.

Ahondando en los motivos de la ruptura, Rial asumió: "La pandemia, personalmente, a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó".

RIAL NEGÓ QUE HAYA TERCERAS EN DISCORDIA

En este contexto, Jorge Rial descartó de raíz que la separación haya sido por una tercera en discordia. Esta semana, el nombre de Mariana "Loly" Antoniale volvió a sonar en los medios, luego de que se confirmara el fin de la pareja de su ex.

"No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad, y me estoy llevando bien", señaló Jorge.

Aunque asumió que extraña su hogar y la vida familiar que había logrado con Romina y sus respectivas hijas: "Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño".