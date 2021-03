Jorge Rial reveló cómo reaccionó Claudia Villafañe al enterarse que entrevistará a Matías Morla en su primer programa

Entusiasmado por el pronto debut de TV Nostra en América, Jorge Rial ya confirmó quién será su primer y polémico entrevistado. El conductor entrevistará a Matías Morla, una de las "figuritas" difíciles tras la muerte de Diego Maradona.

Sin embargo, le hubiese gustado que Claudia Villafañe y sus hijas, Dalma y Gianinna, fueran las primeras entrevistas. Aunque se lo propuso, la ex del Diez se negó. Y cuando se enteró de que Morla ocuparía su lugar, ella le pidió explicaciones.

"Yo, antes que a Morla, quería a Claudia con sus hijas pero ella me dijo que por ahora no. Después hablé y le dije que iba a estar él, y fue cuando tuvimos un intercambio de mensajes respetuosos donde ella preguntaba por qué", reveló Jorge en diálogo con Infobae.

Entonces, Rial contó qué explicación le dio. "Le expliqué que era la nota que buscan todos y yo soy periodista. A todos nos gustaría tenerlo a él y preguntarle todo, no es tomar posición. En todo caso, la gente lo tiene que ver, escuchar y después decir qué siente", afirmó.

Antes de cerrar, el conductor admitió que Claudia se mostró en desacuerdo y que percibe que se enojará con él tras la entrevista al exletrado del Diez. "Ella jamás me pidió que no lo entrevistara, solo me preguntó por qué, en qué le iba a servir a él. Ya la sola imagen de Morla va a ser fuerte. Y cuando empiece a hablar va a ser más fuerte. Se van a enojar seguramente por esto y lo lamento. Pero quiero que sepan que yo laburo de esto: soy periodista", sentenció.