Jorge Rial le respondió a Susana Giménez, que amenazó con dejarlo en la calle: "¿Como al Padre Grassi?

Susana Giménez apuntó muy fuerte contra Jorge Rial en una nota y le advirtió que está dipuesta a sacarle dinero mediante un juicio.

"Le voy a hacer un juicio por mucha guita para dejarlo en la calle por mala persona", expresó Susana, re picante, en diálogo con LAM.

Al escuchar las fuertes declaraciones de la diva, el conductor de Argenzuela redobló la apuesta y aclaró que no le teme; está dispuesto a enfrentarla en la Justicia.

CUÁL FUE LA RESPUESTA DE JORGE RIAL A SUSANA GIMÉNEZ

"Ahora me amenaza con hacerme juicio. No tengo ningún problema. Vamos a Tribunales. No sé por qué, pero vamos. ¿Dónde va a ser? ¿En este país de mierd..., en los tribunales de mierd...? ¿Va a ser en Punta del Este, donde son superiores? ¿En Miami? Me dijo que me va a sacar toda la plata y me va a dejar pobre, ¿cómo me vas a sacar la plata? ¿Como al Padre Grassi?", expresó Jorge, irónico y filoso, en Sobredosis de TV.

Acto seguido, apuntó contra la diva por su conflicto con Grassi.

"Más allá de lo pederasta y los menores, lo bolsiquearon. No me lo van a contar, lo investigué yo. Lo bolsiquearon al cura. Necesitaban una sociedad de beneficencia. O tal vez me saquen la plata como hicieron con el inválido. Usaron a un discapacitado para traer un Mercedes trucho", sumó, contundente.

Y se despidió apuntando muy fuerte contra su colega por sus dichos sobre Argentina.

"Si esa es la manera de sacar plata, nos encontraremos en Tribunales. Insisto, Susana se convirtió en una caricatura de ella misma. Lo de Uruguay es eso nada más. Si hay que ir a Tribunales, iremos. Tal vez me saque plata como la exención de impuestos que tuvo con Macri. Le condonaron una deuda...".

"Si es así, voy a perder. Si venís por zurda, voy a perder. Si venís por derecha, no tengo ningún problema. No es personal, lo sacaron de contexto. Eso de que somos un país de mierd..., no te lo voy a permitir", senteció.

¿Recibirá respuesta?