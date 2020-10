Jorge Rial lanzó un tremendo pase de factura a América en vivo: "En el canal me la pusieron, nunca vi nada"

Al locutor Fabián Cerfoglio se le hizo costumbre presentar Intrusos como “la marca registrada del espectáculo” cada vez que arranca el programa. Aunque hoy Jorge Rial puso en tela de juicio su afirmación: “Cuando decís lo de ‘la marca registrada del espectáculo’ yo ya estoy dudando. No porque no lo seamos. Sino por el concepto puntual de marca registrada, que es cuando uno va a registrar una marca, uno nombre o una idea. Que es lo que vos querés decir, está bien, te la entiendo y está bárbaro”.

Acto seguido, el conductor analizó en tono irónico el inédito plagio que en un ciclo televisivo de Perú hicieron con Los Escandalones, sección calcada que en realidad llamaron Los Escandalotes. Picante, Adrián Pallares, productor ejecutivo de El Show de los Escandalones, exclamó: "En Perú robaron hasta el nombre del canal, porque se llama América".

Chiste va, sarcasmo viene, luego Rial sorprendió a todos cuando le pasó factura a América por la propiedad intelectual del nombre Intrusos, que lleva 20 temporadas al aire: "Bueno, el nombre de Intrusos también se lo afanaron en todos lados. En 20 años le han robado…". Ahí, Rodrigo Lussich indagó: "Cuando hicieron Intrusos Chile, ¿fue consensuado?".

"El nombre Intrusos fue idea mía, pero lo registró el canal. Obvio que me la pusieron hasta acá (N del R: se señaló la garganta). Pero bueno, calavera no chilla. Fue idea mía y de nadie más, yo dije que quería Intrusos. Si se arregló e hicieron un negocio, fue muy bueno, pero no para mí. Yo nunca vi nada, cero”, pasó factura Jorge Rial a América TV.