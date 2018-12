Jorge Rial habló de su relación con el ex de Romina Pereiro y destacó: "Es muy buen padre"

En reiteradas oportunidades, Jorge Rial declaró cuan feliz lo hace la familia ensamblada que logró formar con sus hijas y su novia, Romina Pereiro, junto a sus pequeñas Emma (5) y Violeta (7).

En diálogo con revista Pronto, el conductor de Intrusos contó más sobre su vínculo: “A Morena y Rocío las tuve que criar, educar, poner límites, retarlas, enojarme con ellas. Acá no: acá estoy ejerciendo la cabeza del abuelo, que es malcriarlas. Estoy para divertirme con ellas, correr, ir a la plaza, salir a pasear, tirarnos a jugar en el piso. Que es lo mismo que voy a hacer con mi nieto cuando nazca. La que se tiene que encargar de criarlas es Romina”.

Entonces, cuando el periodista le preguntó si no le pone límites a las nenas de Romina, Rial se refirió por primera vez a su relación con Gustavo Olmedo, el reconocido periodista de rock, expareja de Pereiro y padre de Emma y Violeta.

“No es mi función porque no soy el padre como para ponerles límites. Estaría invadiendo un espacio que no me corresponde. Emma y Violeta tienen a su papá, lo ven y por suerte tienen una relación perfecta con él. Es muy buen padre y yo no entro en ese terreno; yo estoy para jugar y no para ponerles límites, salvo que algún día pase algo que me lleve a retarlas. De eso igual se encarga la madre, no yo”, aseguró.