Jorge Rial, a fondo sobre sus polémicas peleas con Morena: "Atravesamos tormentas y las cosas que diga de mí, se las voy a perdonar"

La relación de padre e hija entre Jorge Rial y Morena Rial ha tenido muchos vaivenes, que se han hecho públicos. En el pasado, la joven ha criticado duramente al conductor e incluso a su esposa, Romina Pereiro, pero el presente los encuentra en un momento de estabilidad.

Así lo confirmó Jorge en una nota que brindó a Infobae a días del debut de su ciclo TV Nostra: “La verdad es que el vínculo está muy bien, está viviendo en Córdoba, hizo teatro hasta hace poquito. Fran, mi nieto, está hermoso. Va a cumplir dos años y va a empezar el colegio. Ella está armando su vida allá, lejos mío. Me pone mal porque ver a Fran poco me pone mal pero tenemos comunicación dos o tres veces por día por camarita, nos hablamos”.

Más sobre este tema Jorge Rial salió con todo contra More por el festejo de su cumpleaños: "Pido perdón y me siento avergonzado"

Sobre las peleas que se han hecho públicas con Morena, Rial explicó: “Atravesamos tormentas increíbles pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Porque es mi hija y la voy a amar siempre por más cosas que diga de mí, se las voy a perdonar”.

"Atravesamos tormentas increíbles pero las vamos a superar siempre, por lo menos de mi lado. Porque es mi hija y la voy a amar siempre por más cosas que diga de mí, se las voy a perdonar" G-plus

“Siempre va a ser mi hija y tener mi apoyo. Para cosas lógicas y cuando hace cosas que no me gustan se lo digo también”, agregó acerca de la relación.

En ese momento, hizo referencia a la fuerte crítica que realizó cuando Morena organizó el último verano un festejo de cumpleaños sin los protocolos adecuados en pandemia: “No me gustó y se lo dije. En plena pandemia, no me gustó. Pero, bueno, es grande, mayor de edad. Cuando se lo tengo que marcar, se lo voy a marcar. A mis dos hijas. Lo que pasa es que ella es más mediática”.