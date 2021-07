Jorge Rial eligió un nombre muy polémico para su nuevo programa: "Nos vamos a llamar Argenzuela"

Antes de instalarse en su casa de Uruguay, Susana Giménez charló con la prensa y contó que se iría temporalmente de Argentina porque no le gusta cómo el Gobierno está manejando el avance del coronavirus. "No quiero vivir en Argenzuela", había dicho. Irónico y picante, Jorge Rial se inspiró en los dichos de la diva para nombrar a su nuevo ciclo radial con el que regresará a los medios de la mano de Radio 10. Sí, se llamará Argenzuela. Contento por esta nueva etapa, así se mostró en Instagram.

"Volver a la radio es una de las cosas más lindas que me pueden pasar. Viví la gloria del nacimiento de Radio 10 a fines de los 90 y me divertí como loco en la mañana de La Red con Ciudad GotiK. Entrevisté a todos. Artistas, políticos y deportistas. Hasta un día, enojado por las preguntas, Hugo Chávez me mandaba a la mierda al aire. Magia es la palabra que define la radio", expresó el conductor junto al video promocional de su nuevo programa.

Y se mostró feliz por su regreso a los medios tras su abrupta salida de TV Nostra (América). "Y magia es lo que voy a buscar y recuperar a partir del lunes que viene a las 17.30. Otra vez en Radio 10. Y soy feliz. Ojalá me puedan acompañar. A mí y a un gran equipo, vamos a intentar informarlos y divertirlos cuando vuelvan a sus casas. Los espero el lunes 5 de julio, a partir de las 17.30 y hasta las 20.00", expresó, muy contento.

Además, se refirió al nombre del ciclo: "¿Cómo nos vamos a llamar? Argenzuela, ese país extraño que alguien inventó y que ahora tendrá su propio programa. Solo en Argentina pasan esas cosas".

"¡¡¡Nos vemos!!!", cerró, súper entusiasmado por su regreso.