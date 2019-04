Jorge Rial detalló cuál es su límite a la hora de dar una información: "Con eso no me meto; duele demasiado"

El conductor, de extensa trayectoria en los medios, contó qué no haría jamás. ¡Enterate!

Pasó por redacciones de diarios y revista, estudios de radio y televisión, y hasta tuvo una participación en el cine. Con 57 años sobre sus hombres, Jorge Rial ha sabido construir una más que prolífica carrera en los medios.

El periodista traspasó la barrera de la fama y se convirtió en un personaje de la farándula en sí mismo. Rial comparte detalles de su intimidad familiar, de su profesión y de su vida en general a través de la pantalla de Intrusos y sus redes sociales.

En su autobiografía Yo, el peor de todos, el conductor (flamante abuelo de Francesco Benicio) detalló cuál es su límite a la hora de dar una información. “Desde que tengo a mis chicas, Rocío y Morena, con los hijos de los famosos no me meto. De la cintura para abajo no pego”, aseguró Jorge.

“Es más: a pesar de mi larga y fuerte pelea con Diego Maradona, nunca hablé con mala leche ni me metí en los detalles de la vida de sus dos hijas mayores, Dalma y Gianinna. De hecho, de vez en cuando converso con ellas y las dos saben que conmigo siempre va a estar todo bien”, ejemplificó con las hijas del Diez. “Meterte con tus hijos es pegar debajo del cinturón. Y debajo del cinturón, duele. Duele demasiado”, concluyó el periodista.