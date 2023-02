Jorge Rial cruzó fuerte a Santi Maratea: "La careta se te está cayendo"

Un duro intercambio de conceptos que tuvo Santi Maratea en Twitter con el abogado Carlos Maslatón derivó a su vez en un durísimo cruce de influencer con Jorge Rial en la misma red social, donde no se ahorraron epítetos.

Tras su cruce con Maslatón, Santi Maratea publicó en sus redes sociales un video donde dio cuenta de las críticas que recibe por sus colectas, y propuso hace un “compost y pasar la gorra para utilizar toda la basura que me están tirando y transformarla en algo productivo” con un link de 120 pesos.

"Cada vez que doman a Maratea en Twitter se va a llorar a Instagram y después les pide plata a sus seguidores para 'compostar' toda esa mala sangre que se hizo peleándose con alguien, en este caso Carlos Maslaton. Si no existiera habría que inventarlo a este chanta", opinó Rial.

SANTI MARATEA Y JORGE RIAL SE CRUZARON FUERTE EN LAS REDES SOCIALES

“Compostar, el nivel de chanta”, agregó en otro mensaje Rial, y generó una respuesta directa de Maratea. "Querés que lo haga con vos también viejo maní?", le escribió el influencer desde sus redes.

"Agredís y después lloras en Instagram tratando de dar pena con tus baches emocionales. Quisiste juntar guita con Fernando Báez Sosa. Como vos te definís. Sos un miserable. Y tenés razón. Pero la careta se está cayendo", le contestó Rial.

"Veo que les gustó la idea de compostar a Rial pero no lo voy a hacer, me da paja seguir discutiendo con señores poderosos. Por otro lado no hice referencia a la esterilidad más allá de que Rial aclaro muchas veces que él no es estéril, y nunca bardearía con eso porque ni me parece mal", agregó a su vez Maratea en otro mensaje.

"Viejito maní quiere decir otra cosa, algunos lo habrán entendido pero bueno lo importante es que no voy a compostar a Rial y ojalá nunca más composte a nadie", cerró el influencer,, que compartió una serie de mensajes de sus seguidores manifestándole su apoyo.