Después de un 2018 de muchos conflictos y distanciamiento, Jorge Rial y Morena Rial lograron acercarse nuevamente. El embarazo de la joven, que cursa su séptimo mes, unió a la familia y el conductor se muestra feliz por su futuro abuelazgo.

“Fui el primero al que le contó del embarazo. Me encanta ser abuelo. Para los que dicen que no me gusta ser abuelo, ¡me encanta ser abuelo!”, dijo en Intrusos la primera vez que se refirió a la dulce espera de su hija.

Entusiasmado por la llegada de su nieto, Jorge aprovechó las vacaciones que disfruta con su otra hija Rocío, su novia Romina Pereiro y las niñas de la nutricionista para comprarle regalitos a Francesco Benicio, fruto del amor de More y Facundo Ambrosioni.

Romina compartió a través de Instagram Stories una foto tierna del periodista con dos bodies para recién nacido junto a un corazón.

Días atrás, Morena habló de la relación con su papá en la red social y aseguró: “Soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir, no perdono. Pero hablar, hablamos”. Además, le tiró un palito a la pareja en una nota con Gente por la fecha en que su papá se casará con Pereiro, que será el 20 de abril: “Si Francesco nace el 2 de abril, va a tener 18 días… ¡Es mucho estrés! Podría haber sido en otra fecha, ¿no? Pero bueno… decidí no pelearme más”.