Jorge Rial apuntó contra Luis Ventura por sugerir que cubrió a Marcelo Corazza: “Si no lo denunciaste, sos cómplice”

La detención de Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores generó revuelo en el ambiente y retrotrajo a Luis Ventura a veinte años atrás cuando pusieron al aire con Jorge Rial una cámara oculta que, afirmó, estaba motivada por el supuesto abuso de un menor de edad.

"El tema es así: alguien viene y hace una denuncia y muestra un video oculto que se hizo adentro de un auto, donde Corazza le avanza a un menor de edad. La cámara oculta la hizo la víctima. Yo hice la nota y la persona cuenta toda la historia”, recordó Ventura en A la tarde.

Nosotros la pusimos al aire de Intrusos y a Rial y a mí nos mataron. Decían que nosotros nos íbamos sobre la sexualidad, que nos metíamos en la intimidad de la gente, pero nadie pensó en el menor que estaba haciendo la denuncia. Corazza tenía antes y durante de ese video varias denuncias", agregó.

LUIS VENTURA SUGIRIÓ QUE A JORGE RIAL LE OFRECIERON CONDUCIR GRAN HERMANO A CAMBIO DE ENCUBRIR A MARCELO CORAZZA

"¿Cómo termina la historia? ¿Cuál fue el programa que descubrió todo esto? ¿Quién era el conductor? ¿Qué fue a conducir a Telefe Jorge Rial?", se preguntó Ventura en tono sugerente, para luego afirmar que hubo una movida en entre su exsocio y la productora de Gran Hermano.

“La verdadera (motivación) no era mostrar la sexualidad, era mostrar que se estaba curtiendo a un menor de edad y estaba probado. Pero cambiaron el título y fueron a buscar al conductor de ese ciclo, que tanto quilombo armó, para que jugara en el equipo y cambiara la historia", cerró Ventura.

En la misma línea, Jorge Rial afirmó que Corazza “ya entró a Gran Hermano formando parte de esta banda de trata y corrupción de menores”. “Cuando a nosotros nos llegó, fueron tres padres, que les pido disculpas desde acá porque no les di bola en aquel momento, porque sentí que estaba inhabilitado para seguir con el tema, que lo habíamos abordado pésimo. Ellos me llamaron y se hablaba sobre esto de lo que la Justicia ahora lo está acusando formalmente", reveló en Argenzuela este lunes, un rato antes de que Ventura hiciera su descargo.

JORGE RIAL, DURÍSIMO CON LUIS VENTURA POR SUS SUPOSICIONES SOBRE EL CASO DE MARCELO CORAZZA

Sin embargo, este martes Rial volvió a la carga en su ciclo de C5N con un mea culpa algo modificado, con el que apuntó contra Ventura. "En 2002 pusimos una cámara oculta que sigue siendo mala, no hay nada que revindicar de esa cámara. Yo no me acordaba bien de todo, ese día la vi al aire y al toque me di cuenta que nos habíamos mandado una cagada”, explicó.

“La intención no era descubrir el tema de corrupción de menores, no teníamos ese dato, era obligar a Corazza a salir del closet. Era algo normal en esa época, pero hoy me da vergüenza", agregó el conductor antes de hacerse cargo de las palabras de su exsocio.

"Algunos están diciendo que en ese momento yo lo sabían. Yo no lo sabía, si lo hubiese sabido en ese momento, lo hubiese denunciado. Hicimos mal el laburo, tendríamos que haber detectado en ese momento qué estaba pasando. El modus operandi de Corazza coincidió con esa cámara, eso era lo que hacía Corazza", reconoció, antes de dar su versión sobre el tema.

"En ese momento, el tema este no existía. En este caso puntual Ventura dice que me dieron la conducción de Gran Hermano para tapar lo de Corazza... Esto fue en 2002 y yo fui conductor en 2007, cinco años después, no habría posibilidad. Me contrataron porque en ese momento era buen conductor", explicó.

"No puede ser que alguien 20 años después diga 'yo lo sabía, lo sospechaba'. Si no lo denunciaste en ese momento, sos cómplice. Cuentan delitos de otros y ellos eran testigos del propio delito. No me metan en eso. Esa cámara me sigue dando vergüenza. De haber sabido eso, te juro lo hubiese denunciado", cerró Jorge Rial.