Jonatan Viale contó la frase que le dijo su hijo tras la muerte de Mauro: "El Bubu está con Maradona"

Mientras atraviesa el dolor por la muerte de su papá Mauro Viale, su hijo Jonatan regresó a la radio y se volvió a poner al frente de su programa, Pan y Circo en Radio Rivadavia. Sincero, admitió que se sentía algo nervioso pero aprovechó el espacio para mostrarse agradecido.

"Estoy bien; estamos acá. Un poquito nervioso... Lo único que se me ocurre decir es gracias. Perdón por la voz. Todo el fin de semana estuve bien, pero ahora, cuando se me acercaba al aire, se me fue cerrando la garganta. Es angustia", expresó.

Además, contó que su hermana está muy triste y que su mamá "todavía no cayó". Por su parte, se siente feliz de tener al lado a su pareja que lo sostiene incondicionalmente. "Mi hermana es la que más golpeada está, pero lo tiene a Alexis y estoy yo, mi mamá y está Mica, mi mujer. Sin Mica yo me hacía percha, me caía y no me levantaba más. Mica es una leona, encontré en ella la compañera definitiva”, afirmó.

Antes de cerrar, habló de las señales que sintió que le enviaba su papá a través de uno de sus hijos, Romeo (4). "Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica pero empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: 'Maradona'. ’¿Qué cosa, mi amor?', le contesto. ’¿Maradona jugó en River?'. ’No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el Bubu, ahí’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso, que están juntos ahora. Y me partió”, cerró, muy triste.

