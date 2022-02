Joaquín Levinton debió ser atendido por un médico tras quemarse el brazo en MasterChef: "Esta es una marca que me va a quedar para siempre"

En medio de los nervios y la adrenalina que genera el paso del tiempo en el que los participantes de MasterChef Celebrity 3 tienen que lucirse con sus platos ante el jurado, Joaquín Levinton pasó un mal momento en medio del programa.

El cantante sufrió una quemadura en el brazo, motivo por el cual un médico debió ingresar un profesional al estudio de Telefe para asistirlo: “¿El médico tiene algo para ponerme?”, indagó, tras pegar un grito de dolor.

“La vida del cocinero es así, solitaria y peligrosa. Esta es una marca que me va a quedar para siempre, pero es lindo porque es un recuerdo de este programa”, cerró la cantante, imprimiéndole humor a la situación.

¡Qué momento!

LA VERSIÓN DE JOAQUÍN LEVINTON SOBRE SU ROMANCE CON ERNESTINA PAÍS

Del Moro no se quedó con el testimonio de Pais, por lo que se acercó a Levinton, que se extrañó de que su amiga dijera que “se dan asco”. “Bueno, no me imaginé que fuera tan así”, se lamentó, aunque luego reconoció que algo de eso hay.

“Bueno, puede ser. Pasaron 30 años. Imaginate”, agregó Joaquín, que en un corte de edición calificó a la relación como un “touch and go”. Sin embargo, el cantante de Turf se deshizo en halagos para con Paula Paretto.

“Me aferraría a La Peque siempre, en cualquier situación. Me transmite seguridad, admiración, honestidad, humildad, todas las virtudes del ser humano”, concluyó Joaquín Levinton.