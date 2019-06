Súper relajado, Joaquín Furriel visitó Pampita Online y habló de todo. Incluso de su exnovia, Eva de Dominici, de quien se separó a mediados de 2018 tras dos años y medio de relación.

Si bien Joaquín no quiso confirmar o desmentir los rumores de embarazo de Eva y solo atinó a responder que es “muy discreto” cuando le consultaron por el tema, sí se refirió al presente sentimental de la joven.

"A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común y él vive en Los Ángeles y eso ya me pone feliz porque ella está allá. Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento" G-plus

Cuando Pampita le preguntó si le gustaría que Eva estuviera embarazada, el actor le dedicó tiernas palabras a su ex e incluso elogió a su nuevo novio, Eduardo Cruz, hermano de Penelope: “Si ella es feliz con eso, sí, por supuesto. Eva decidió vivir en Los Angeles hace un tiempo. A Eduardo lo conozco porque tenemos amigos actores en común y él vive en Los Ángeles y eso ya me pone feliz porque ella está allá. Me hablaron muy bien de él, me dijeron que es un pibe bárbaro y eso me pone contento”.

Al escucharlo, tanto Pampita como sus panelistas expresaron sorprendidas: “¡Es el mejor exnovio del mundo!”. Y Joaquín respondió entre risas: “Es que cuando terminé, terminé, y tengo buena onda”. ¡Esa es la actitud!

