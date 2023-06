La Joaqui posteó un mensaje que preocupó a sus fans tras revelar que le hackearon su canal de YouTube.

La Joaqui reapareció en redes sociales tras haber contado que se alejaría del mundo de la música para atender un problema de salud.

Acto seguido, contó que le hackearon su cuenta de YouTube, donde comparte videoclips y adelantos de sus nuevas canciones.

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento", afirmó.

Minutos después, posteó una foto de sí misa en Instagram junto a un mensaje que preocupó a sus fans. "No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago", sentenció. ¡Mucha fuerza!

LA JOQUI SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS

“Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar”, agregó, dejando en claro que pondrá todas sus fuerzas en recuperarse.

Por último, La Joaqui remarcó que no estará al frente de sus increíbles espectáculos y cerró, a flor de piel: “Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”.