Jimena Monteverde sorprendió a Juana Viale con un sincericidio gastronómico: "Los zuquinis son otro día"

La cuarentena por el coronavirus volvió a extenderse en la Argentina y Juana Viale volvió a salir al ruedo en La Noche de Mirtha, programa en el que está oficiando de conductora hasta que su abuela pueda retomar su labor.

Cada vez más cómoda y suelta en la conducción, la actriz presentó a sus invitados, Osvaldo Bazán, Karina Mazzocco, Florencia Arietto y Damian Di Pace, y le pidió a la cocinera Jimena Monteverde que ingrese para presentar el menú. Lo que no esperó Juana fue el sincericidio de la chef, quien le había dicho a Bazán que había determinado plato e hizo otro.

"Hoy tenemos de entrada... Ay, me confundí, te había dicho (Osvaldo) zuquinis, pero son para otro día". G-plus

"Gracias a mis invitados por estar acá, en esta mesa. Voy a hacer pasar a Jime, porque sin Jime no hay programa. No podemos comer", dijo Viale. Parada a su lado, Monteverde la saludó y expuso al aire lo ocurrido, con humor y honestidad: "Hoy tenemos de entrada... Ay, me confundí, te había dicho zuquinis, pero son para otro día".

Sorprendiendo en vivo a Juana Viale, quien no disimuló la risa, Monteverde presentó su plato, contando con el visto bueno de Osvaldo Bazán, quien no se quejó por el cambio de menú: "Está bien, mientras no sean berenjenas".