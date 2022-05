Jimena Buttigliengo habló sobre su supuesta infidelidad con el marido de Zaira Nara

Fueron muchas las repercusiones que generó la noticia sobre la supuesta separación de Zaira Nara y Jakob von Plessen luego de que se dijera que él le fue infiel a la madre de sus hijos Malaika y Viggo con la modelo, Jimena Buttigliengo.

Y luego de que el tema se instalara en los medios, Jimena decidió despejar las dudas y responder la infaltable pregunta que le hizo Pampito para tener su palabra en exclusiva para La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

“Hola Jime, ¿cómo estás? Están diciendo que sos la amante de Jakob, el marido de Zaira Nara”, indagó el periodista. A lo que Jimena contestó, sin vueltas, según se pudo ver en el chat de WhatsApp que mostaron al aire: “¡Nada que ver!”.

Jimena Buttigliengo: "¡Nada que ver! No sé ni quién es (Jakob von Plessen). Yo tengo mi familia y estoy muy enamorada. Me reí cuando lo vi". G-plus

“No sé ni quién es (Jakob). Yo tengo mi familia y estoy muy enamorada. Me reí cuando lo vi”, agregó, poniéndole humor, dejando en claro que está feliz con su esposo, el arquitecto e interiorista francés Willy Rizzo, con quien tiene a los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose (4).

“Yo creo que Jakob le fue infiel a Zaira porque esto me lo confirmaron y hoy me mandaron del círculo íntimo de la familia ‘estás bien informado, ¿de dónde lo sacaste?’. Pero a mí no me nombraron a Jimena, me hablaron de otra mujer”, cerró Pampito.