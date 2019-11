Jimena Barón, tras ganar en los MTV Europe Awards: "No le gané a Lali, gané yo"

Son días de muchísima felicidad para Jimena Barón, elegida en los MTV Europe Awards como Mejor Artista Latinoamérica Sur imponiéndose en su terna frente a Tini Stoessel, Lali Espósito, Cazzu y Paulo Londra. En su llegada al país la cantante fue entrevistada por Confrontados y se lamentó por cómo se destacó que le ganó a las otras artistas pop.

“Me da muchas lástima porque yo al menos, como aprendiz de feminista, intento generar todo lo contrario entre las mujeres. Somos tan pocas y está tan desbalanceada la cantidad de minas contra de chabones en la industria musical, que cuando se genera eso entre las mujeres me da rabia. No porque me critiquen, sino que me pena de que no se refuerce la alianza y la amistad”, puntualizó.

“Obviamente uno puede ser más amiga de una que de otra. Cazzu hace otro género y nos hicimos re amigas. Lo mismo con las chicas. Realmente está la mejor onda. Me da mucha paj… que los medios levanten ‘le ganó a Lali’. No, yo no le gané a Lali, gané yo. Es una manera chot… de decir las cosas”, señaló Jimena, recién llegada al país en el aeropuerto de Ezeiza.

También la intérprete de La Cobra analizó las críticas que recibe: “Yo siento que de todas soy la que no se bancan que le vaya bien. Siempre me dan y me dan porque Lali y Tini ya están instaladas. Tienen una bronquita hacia mí porque por ahí soy la más ‘putarraca’, soy más grande, tengo un hijo”, lanzó, picante.

“Hay una cosa de ‘le va bien y encima se baja al hombre que quiere’. Hay una cosita extra que se la seguirán fumando porque voy a seguir desnuda, estando con los hombres que quiero y triunfando en la música”, finalizó Jimena Barón.