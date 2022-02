Jimena Barón rompió en llanto por tener que irse de viaje sin su hijo: "No puedo con la angustia"

Jimena Barón viajará a Miami en donde se estará dos semanas por motivos laborales y su hijo, Momo, se quedará en Argentina. Unas horas antes de su vuelo, compartió sus sensaciones sobre lo que significaba dejar a su nene y se mostró llorando mientras él la consolaba.

“Debo viajar por trabajo. ¿Lloré toda la noche? ¿Compota o ‘no estás tan mal’?”, les preguntó primero a sus seguidores en Instagram, junto a una foto con Morrison, para después hacer un plano más cercano de sus ojos. “Compota”, escribió, mientras mostraba lo colorados que estaban.

Pero no fue todo. La cantante fue filmada por su hijo mientras intentaba contener el llanto y se reía de los nervios ¡al mismo tiempo! “Chicos, me voy dos semanas a laburar, pero no puedo con la angustia. Vivo pegada a este niño”, escribió, mientras mostraba cómo su hijo la abrazaba. “Vení”, le dice el nene y ella le murmura un “te amo, te voy a extrañar” mientras se seca las lágrimas.

"Chicos, me voy dos semanas a laburar, pero no puedo con la angustia. Vivo pegada a este niño". G-plus

LA HONESTIDAD BRUTAL DE JIMENA BARÓN ANTES DE SU VIAJE SIN SU HIJO

La actriz, con su humor característico, se sinceró sobre su viaje unas horas antes de partir. "Andaba re culposa que mañana viajo por laburo dos semanas hasta que hijo se mandó el berrinche del año", contó, en Twitter.

Más sobre este tema Jimena Barón reveló la propuesta que le hizo Momo para ganar su propio dinero: "Objetivo ahorro"

"Lo único que quiero es que llegue ese remís, ir hasta Ezeiza con auriculares y ni enterarme si la criatura resolvió sus problemas con psicopedagoga o que hizo de su vida", sentenció, divertida.

Más sobre este tema Jimena Barón reaccionó con un picante palito contra Daniel Osvaldo cuando Marley le preguntó: "¿Doy Icardi?"

Fotos: Instagram