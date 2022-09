Jimena Barón reveló en qué carrera universitaria se anotó: "Toda la vida quise estudiar esto"

A punto de lanzar su nuevo tema, muy contenta por su presente profesional y sentimental, Jimena Barón sorprendió a sus seguidores con un nuevo desafío que se animó a tomar.

La cantante se quedó pensando luego de que le preguntaran qué le hubiera gustado estudiar si hubiese elegido seguir una carrera universitaria.

Y tomó la decisión de anotarse en una carrera cultural que siempre le llamó la atención. Muy contenta, dio la noticia en sus redes sociales.

¿QUÉ CARRERA COMENZARÁ A CURSAR JIMENA BARÓN EL AÑO QUE VIENE?

"Muchos me preguntan qué me hubiera gustado estudiar en caso de haber elegido una carrera y yo siempre respondo Historia del arte porque toda la vida quise estudiar eso".

"Quiiero contarles que finalmente me anoté y que voy a estudiar Historia del arte". G-plus

"La cosa es que me quedó dando vueltas en la cabeza el por qué no estudié. Y bueno, quiero contarles que finalmente me anoté y que voy a estudiar Historia del arte. Estoy feliz", cerró Jime, ilusionada.

¡Sin cuentas pendientes!